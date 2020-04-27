، مستشفى عسير يُجري دراسة علمية للتعامل مع إزالة الخثرات الدموية من الدماغ خلال جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفريق الطبي: هذه الورقة تعد الأولى من نوعها الصادرة من مستشفى بالشرق الأوسط

قام فريق الجلطة الدماغية والقسطرة العصبية في مستشفى عسير المركزي بإجراء دراسة هي عبارة عن بروتوكول علمي يشرح تجربة وحدة الجلطات الدماغية والقسطرة العصبية بمستشفى عسير المركزي في كيفية التعامل مع مرضى الجلطات الدماغية الذين هم بحاجة إلى إجراء عمليات إزالة الخثرات الدموية من الدماغ خلال جائحة كورونا.

‎وتهدف هذه الورقة العلمية إلى مساعدة المجتمع الطبي والعالمي في ضمان تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة من المرضى وفق المعايير العالمية، وفي الوقت نفسه، منع انتقال العدوى إلى بقية المرضى أو العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الورقة العلمية تعد الأولى من نوعها الصادرة من مستشفى في الشرق الأوسط، فيما يخص التعامل مع مرضى الجلطات الدماغية الذين يحتاجون إلى قسطرة عصبية عاجلة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت صحة عسير أنه قام بإجراء الدراسة فريق مكون من الأستاذ‎ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور سعيد آل قانع استشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية، والأستاذ المشارك الدكتور إبراهيم النعمي استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية، والأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة الملك سعود استشاري أمراض المخ والأعصاب والقسطرة العصبية الدكتور عادل الهزاني.مستشفى عسير المركزي الجلطات الدماغية فيروس كورونا الجديد