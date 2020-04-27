، بعد "الخليج 365".. CNN الأمريكية تنشر تقريرًا حول "حجر الفيفي" أجمل حجر منزلي بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدَّث صاحب الموقع عن إطلالة منزله وسط التضاريس الساحرة بجبال فيفاء

نشر موقع CNN بالعربية التابع لوكالة CNN الأمريكية تقريرًا حول حجر أحمد الفيفي، الذي حصد لقب أجمل حجر منزلي في السعودية.

وتفصيلاً، جاء تقرير الوكالة الأمريكية بعنوان "بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرَّف على (أجمل حجر منزلي في السعودية)".

وكتب الموقع في مقدمة التقرير: في ظل فيروس كورونا، بينما ينتظر العديد من الأشخاص حول العالم عودة الحياة لطبيعتها للتخلص من ضجر البقاء في المنازل، الذي فرضه وباء فيروس كورونا العالمي، لا ينطبق ذلك على صاحب هذه الإطلالة الساحرة في السعودية.

وتحدث صاحب المنزل للموقع عن إطلالة منزله، وكيف انتشرت عبر وسائل التواصل. فيما تطرق في حديثه إلى التضاريس في منطقة جازان، وتحديدًا جبال فيفاء، وكيف يمارس حياته في حجره المنزلي في ظل جائحة كورونا، واهتمامه بالزراعة التي تحتضنها فيفاء لخصوبة أرضها.

ولقيت صور الحجر المنزلي في منزل "الفيفي" رواجًا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك لإطلالته الطبيعية الخلابة.

وكانت "الخليج 365" أول وسيلة إعلامية تزور "الفيفي" في حجره بعد تداوُل صورته على نطاق واسع، ووصفه بأجمل حجر منزلي في السعودية؛ لتتناقل بعدها المواقع والقنوات الفضائية قصة "حجر الفيفي"، وتتحدث عنه.

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