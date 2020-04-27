، "الصحة العالمية": إمكانية تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا ،

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا أمرٌ ممكن، مشددة على أن درجة فاعلية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة. ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر. لا توجد حاليًا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".
وأضافت: "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطوُّر المناعة. ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 على مستوى معين من الحماية، لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين، وما مدة استمرارها".
وتابعت: "بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "تأكيدنا أنه لا توجد حاليًا أدلة في هذا المجال لا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد".
وأكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا يزال مستقرًّا بشكل عام، ولا يشهد طفرات كبيرة.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية": إمكانية تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-27
أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا أمرٌ ممكن، مشددة على أن درجة فاعلية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة. ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر. لا توجد حاليًا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".
وأضافت: "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطوُّر المناعة. ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 على مستوى معين من الحماية، لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين، وما مدة استمرارها".
وتابعت: "بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "تأكيدنا أنه لا توجد حاليًا أدلة في هذا المجال لا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد".
وأكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا يزال مستقرًّا بشكل عام، ولا يشهد طفرات كبيرة.
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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
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تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين
أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا أمرٌ ممكن، مشددة على أن درجة فاعلية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة. ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر. لا توجد حاليًا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".
وأضافت: "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطوُّر المناعة. ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 على مستوى معين من الحماية، لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين، وما مدة استمرارها".
وتابعت: "بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "تأكيدنا أنه لا توجد حاليًا أدلة في هذا المجال لا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد".
وأكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا يزال مستقرًّا بشكل عام، ولا يشهد طفرات كبيرة.
، "الصحة العالمية": إمكانية تطوُّر المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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