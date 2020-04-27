شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ندد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بخطر جماعة الإخوان الإرهابية، كما وصف ممارساتهم بالشيطانية.

وقال آل الشيخ في تغريدة بحسابه الرسمي عبر موقع تويتر: الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها.

ووصف آل الشيخ الإخوان بأنهم " بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين ".

وأبان آل الشيخ:" هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي ".