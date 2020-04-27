شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشثري يروي واقعة حدثت في زمن الرسول للرجل الذي أساء صلاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى معالي الشيخ سعد الشثري واقعة حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته وأمره الرسول بإعادتها.

وقال الشيخ : كان صبي يدعى عمر بن سلمة يقال له صبي عمرو بن سلمة، يستمع لما يتناقله الناس من الأيات القرأنية، وكان يحفظ الأحاديث، فلما أسلم قومه فلم يجدوا فيهم من يحفظ القرأن إلا هذا الصبي.

وأضاف : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سلم عليه بعد أن رد عليه السلام أن يرجع فيصلي وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل ـ ثلاث مرات، ثم أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره، فعلمني ـ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الرجل لم يكن يعلم هذا الخطأ.