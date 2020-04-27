شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يُخصص مبلغ مالي ضخم لمكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن الأمير الوليد بن طلال عن تقديم دعم مالي كبير للدولة لمكافحة كورونا عبر مؤسسة الوليد الإنسانية. أعلن الأمير الوليد بن طلال عن تقديم دعم مالي كبير للدولة لمكافحة كورونا عبر مؤسسة الوليد الإنسانية. وقال عبر "تويتر" : دعم بـ ١١٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال من خلال الوليد للإنسانية لمحاربة كورونا العالمية". يذكر أن هذا ليس التبرع الأول من الوليد بن طلال لمكافحة كورونا؛ حيث أعلن خلال الأسابيع الماضية عن وضع مجموعة المملكة القابضة تحت تصرف الحكومة لمواجهة الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال يُخصص مبلغ مالي ضخم لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.