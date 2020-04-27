شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح تأثير بخاخ الربو الإسعافي على الصائمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للغذاء للدواء، اليوم الاثنين، أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام. أوضحت الهيئة العامة للغذاء للدواء، اليوم الاثنين، أنه يمكن استخدام بخاخ الربو خلال فترة الصيام. وقالت الهيئة ع عبر تويتر إنه يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.

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