شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إجراءات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

وقالت الوزارة : يجب معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة د قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد و دخول البائع على منصة أبشر واختيار " عرض المركبة للبيع".

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وأضافت : كما يجب إدخال تفاصيل المبايعة د دخول المشتري على منصة أبشر وقبول ( أو رفض طلب المبايعة د قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية و حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي.

وتابعت : سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة و دخول البائع منصة أبشر واختيار " إتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة " بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع د قيام المشتري بالتأمين على المركبة.

ويرجي قبل تنفيذ العملية مراعاة عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري د سريان رخصة سير المركبة د تقتصر الخدمة في المرحلة الحالية على المواطنين وعلى المركبات التي تتراوح أسعارها ما بين (5) آلاف إلى (150) ألف.