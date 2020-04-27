شاهد.. مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله في فيفاء

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله في فيفاء جنوب المملكة. أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله في فيفاء جنوب المملكة. وظهر في المقطع مشهد رائع للحدائق والأشجار والسماء الصافية، كأنه لوحة فنية. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على أن المملكة بها اماكن طبيعية رائعة.

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