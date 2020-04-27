شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: كبد الأرنب لا يشفي من الربو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن القول بأن أكل كبد الأرنب يشفي من الربو "غير صحيح" .

وأضاف : " ليس من المعقول أن يتفرغ الطب وابحاثه لنفي الخرافات التي قد يُطلقها أي شخص في أي مكان " .

وأشار إلى أنه لا علاقة بين ركوب الطائرة والتأثير على الدعامة في شرايين القلب، مضيفًا: " المهم تكون حالته مستقرة حسب رأي طبيبه " .