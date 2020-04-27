شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمريكي مُسلم يُقيم بالرياض : " أنا ممتن لوجودي هنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): تحدَّث محمد موفلود، أمريكي مُسلم يعيش في الرياض، عن الأفكار التي جاءت إلى ذهنه عندما سمع عن تحدَّث محمد موفلود، أمريكي مُسلم يعيش في الرياض، عن الأفكار التي جاءت إلى ذهنه عندما سمع عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة. وروى في مقطع فيديو كيف قضى وقته في المنزل، داعيًا الله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة. وقال موفلود : " أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء " .

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