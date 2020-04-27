شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام رابع يوم رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مقطع فيديو، جزءًا من أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، مساء اليوم الاثنين.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد طبقت الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام.