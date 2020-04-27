شكرا لمتابعة خبر عن قصة إصابة الراحل نجيب الزامل بفشل كلوي وتنبؤ الأطباء بموته مبكرًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

سلّط برنامج " الراحل " ، الضوء على الكاتب الصحفي نجيب الزامل، إذ تحدث عدد من أقاربه وزملائه عن حياته ومواقف لافتة تعرَّض لها خلال مسيرته.

وقال الكاتب حمد القاضي، إن نجيب الزامل كان أيقونة إنسانية ورسّخ نفسه وماله للأيتام والشباب والمعاقين، وكان الكثير منهم يطلق عليه اسم " أبوي نجيب ".

وأوضح شقيق الراحل محمد الزمال، أن أخاه وُلد في مدينة رحيمة (راس تنورة حالياً) بالمنطقة الشرقية عام 1354هـ، وظلّت طوال حياتها تختصه هو وأخته الكبرى بأحاديثها الخاصة.

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وأضاف أنه تقدّم للالتحاق بالمدرسة قبل بلوغه السنّ القانونية فلم يُقبل، فأصرت جدته على أن يتقدم مرة أخرى لقناعتها بتميّزه، وطلبتْ من المدرسة أن يُجرى له امتحان، فالتحق بمقاعد الدراسة مبكراً.

وأشار جمال الزامل، إلى أنه كان يقرأ كثيراً لكانت ونيتشه، وساعدته ضلاعته في اللغة الإنجليزية على القراءة في الأدب العالمي.

فيما أفاد محمد الزامل إلى دور الراحل في تطوير ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتأسيسه أعماله الخاصة في مجال المقاولات والكهرباء.

وأكد جمال، أن الراحل اكتشف قبل 30 عامًا إصابته بفشل كلوي، إذ قال له الطبيب إنه لن يبقى على قيد الحياة طويلًا.