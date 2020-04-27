شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيصل العبد الكريم يقوم بدور مريض للإطاحة بممارس صحي مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قام الناشط فيصل العبدالكريم، بالقيام بدور مريض للإطاحة بممارس صحي مخالف. قام الناشط فيصل العبدالكريم، بالقيام بدور مريض للإطاحة بممارس صحي مخالف. ووثق "العبدالكريم"، الواقعة في مقطع فيديو، عملية الإطاحة بالممارس الصحي، فيما أفاد أحد المسؤولين بأنه يعمل لحسابه الشخصي ويقوم بزيارات منزلية.

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