شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..استمرار تفتيش مقرات سكن العمالة في جدة وتعقيمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت اللجنة الميدانية المشتركة عن مواصلة عمليات التفتيش على مساكن العمالة في محافظة جدة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا الجديد.

وتتضمن اللجنة من عدة جهات حكومية، حيث تقوم لفحص العاملين في مقرات السكن، وتفقد الغرف التي يقيمون بها وتعقيمها.

ويأتي ذلك للتحقق من تنفيذ الاحترازات المانعة لانتشار العدوى بين العمال، وتطبيق النظام على المقرات المخالفة.