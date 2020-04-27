شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: رفع منع التجول جاء بعد التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي والخطر لم ينتهي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، على أن رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر.
وقال الوزير : أؤكد أن الخطر لازال قائم فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة.
وأضاف : فع منع التجول جزئيا تم بناءً على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية.
وتابع : ساهم المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة، حيث تم حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة.
واستكمل : أذكر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس ،لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك.
واختتم : لايفوتني هنا أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفاني بلا كلل أو ملل.
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