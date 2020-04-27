شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتصدر دول العالم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير أن المملكة في صدارة دول العالم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمحاربة فيروس كورونا ، على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية.

أظهرت بيانات نشرها محرك البحث العالمي "غوغل" أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في صدارة دول العالم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في هذه الدول.

وحلت مملكة البحرين خامسًا على مستوى العالم من حيث تراجع حركة التنقل في الأماكن العامة، بنسبة 31%، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة. وذلك على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في البحرين.

وتبوأت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة، وسلطنة عمان، والبحرين مراكز الصدارة في سلم التباعد الاجتماعي السكني.