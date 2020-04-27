شكرا لقرائتكم خبر عن “حذرت من تداعيات أخرى خطيرة”.. الصحة العالمية تصدم سكان العالم بشأن موعد احتواء كورونا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الاثنين، التأكيد أن وباء كورونا لم يزل أمام نهايته وقت طويل.

كان على العالم الاستماع

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وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس : “كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات”، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها، معبرا عن خشيته من تداعيات كورونا على الخدمات الطبية الأخرى.

غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية أكد قبل أيام، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”. وأوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجياً، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.