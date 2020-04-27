الدفاع المدني: 8 إجراءات تحد من أخطار الكهرباء أثناء العزل المنزلي

التأكد من صلاحية الأجهزة ضمن القائمة..
أوصت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين بـ8 توصيات لتجنب أخطار الكهرباء، وذلك تزامناً مع إجراءات الحجر المنزلي التي يطبقها المواطنون ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت المديرية عبر «تويتر»، إن الكهرباء ضرورة حياتية يومية؛ لذلك لا بد من التعامل معها بحذر شديد، وذلك بوضع التوصيلات والأجهزة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال قدر الإمكان، والتأكد دوماً من صلاحية الأجهزة الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها.
كما أوصت «مديرية الدفاع المدني»، أيضاً بالبعد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية بأيدٍ مبتلة وتجنب تشغيلها على الأراضي المبتلة ولبس الأحذية؛ ضماناً لتجنب الصدمات الكهربائية، بالإضافة إلى الابتعاد عن الكابلات المكشوفة وصيانة الأجهزة الكهربائية والكشف عليها دائماً، مع الحرص على فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المستخدمة فور الانتهاء من تشغيلها.
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