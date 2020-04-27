حريق يحتجز امرأة وطفلين في جازان.. والدفاع المدني يتدخل

نتج عن التماس كهربائي
تسبب حريق اندلع في شقة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان، في احتجاز امرأة وطفلين، بينما تدخل الدفاع المدني لإنقاذهم.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر «تويتر»، أن فرقها بمحافظة العارضة تمكَّنت من إخماد حريق اندلع في شقة بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف، نتج عنه احتجاز امرأة وطفلين تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.
إلى ذلك، حذَّرت «مديرية الدفاع المدني»، من أخطار الأجهزة الكهربائية، ونصحت بضرورة فصلها فور استعمالها، وجنب لمسها بأيدٍ مبللة، مع إبقائها بعيدة عن الأطفال، والتأكد بشكل دوري من سلامتها للاستخدام.
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