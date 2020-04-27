بالفيديو.. وزير الصحة: شكرًا خادم الحرمين وولي العهد على دعمكما الكبير

قدّم وزيرالصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد وزير الصحة، أن رفع منع التجول جزئيًّا لا يعني زوال الخطر قائلًا «الخطر ما زال قائمًا، وفيروس كورونا ينتشر في مختلف دول العالم وما زال متواجدًا لدينا بجميع مناطق المملكة».

وأوضح وزير الصحة، أن رفع منع التجول جزئيًّا تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية.

وأشار أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات «كورونا» تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وقال: «لايفوتني هنا أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفاني بلا كلل أو ملل».

Advertisements

وأضاف: «أذكر أننا كلنا مسؤول، فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس؛ لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك».

ولفت الربيعة إلى أن المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة؛ حيث تم حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة، وسجلت الوزارة 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.

اقرأ أيضًا:

مصادر لـ«عاجل»: توجيهات باستدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة