بالفيديو.. أمريكي من داخل الحجر بالرياض: «السعودية تقوم بعمل عظيم»

روى الأمريكي المسلم محمد موفلود، الظروف التي مر بها في الحجر الصحي داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء.

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته بالرياض، قال: أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء.

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ورفع الأمريكي محمد موفلود أكف الضراعة لله تعالى، أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة.

وسجلت الوزارة 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة، جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية، التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.