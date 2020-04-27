الموارد البشرية: صاحب العمل ملزم بإخطار التأمينات حال احتياجه للموظف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب المنشأة ملزم بإشعار التأمينات الاجتماعية باحتياجه لخدمات العامل لديه.

وأضافت الوزارة، عبر «تويتر»، أنه حال حاجة المنشأة لخدمات العامل، يجب على صاحب المنشأة في هذه الحالة إشعار التأمينات الإجتماعية لإيقاف دعم ساند، ويستأنف صاحب العمل دفع كامل الأجر الفعلي للعامل.

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جاء ذلك ردًّا من «الموارد البشرية» على تساؤل تلقته من أحد العمال بشأن تصنيف ملفه على أنه «غير نشط» لدى التأمينات الاجتماعية.

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