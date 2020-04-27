تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس المبتعثين بجامعة الأمير سطام ‎

عقد المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جلسته الثامنة للعام الجامعي 1441هـ افتراضيًا عبر نظام الاجتماعات والعمل عن بُعد برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأصدر المجلس العلمي العديد من التوصيات بشأن تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس من المبتعثين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه، وتعيين عدد من المتقدمين للتعيين على وظيفة أستاذ مساعد من خارج الجامعة في المسابقة الوظيفية للعام 1441هـ، مع ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ مشارك، ووافق على تشكيل لجان لفحص الإنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتقدمين للترقية.

كما وافق المجلس العلمي للجامعة على إعادة تشكيل لجان المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتقدمين للترقية، والتفرغ العلمي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتغيير خط سير لتفرغ علمي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ووافق على تقرير اتصال علمي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، صرف مكافأة بدل تميز لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقرر المجلس إيقاف النظر في جميع المشاركات التي يترتب عليها انتدابات أو مصاريف سفرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حتى إشعار آخر، مع إبلاغ المتقدمين بذلك، وفي ختام الجلسة بارك الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لأعضاء هيئة التدريس المعينين على وظائف أستاذ مساعد، وكذلك المرقين إلى رتبة أستاذ مشارك على هذا الإنجاز العلمي وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.