الصحة تحذر من تناول العصائر المعلبة والمركزة: تحتوي على ألوان صناعية

بها نسبة سكر عالية

حذرت وزارة الصحة من تناول العصائر المعلبة والمركزة لقلة فوائدها للجسم. وقالت الوزارة برسالة توعوية للمواطنين - عبر «تويتر» - قللوا من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة؛ لأن فوائدها أقل وتحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية. Advertisements اقرأ أيضًا وزارة الصحة: مليون شخص استفادوا من المسح النشط بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة

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