تحذيرات من الألغام المنقولة وأمطار اليوم الثالث تتواصل على عسير

شهدت منطقتا عسير ونجران، أمس، أمطارا بين متوسطة وغزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، واقتحمت المياه في منطقة نجران منزلا في حبونا، كما تسببت في انهيارات صخرية، بينما حذرت مديرية الدفاع المدني من خطورة النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول التي قد تكون مصحوبة بألغام عسكرية منقولة.

وكانت منطقة نجران تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة مطرية مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران وجميع محافظاتها ومراكزها، بينما أنهت أمانة المنطقة، أعمال تشطيب الردميات بطريق الملك عبدالعزيز ضمن مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

الأرصاد تحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، وشملت الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وناشد المواطن مسفر ناصر آل عزمة، أمين منطقة نجران، بالتدخل لرفع المعاناة جراء مداهمة السيول لمسكنه، مبديا تذمره من بلدية محافظة حبونا التي حولت السيول إلى منزله على حد قوله بعد أن قامت بوضع مصدات ترابية على حدود مرمى البلدية الذي يبعد عشرات الأمتار عن منزله، وألمح آل عزمة إلى أن المياه داهمت البيت وسببت هبوطا في أرضياته.

البلدية تبرر

أكد رئيس بلدية حبونا صالح بن حسن آل عمر، ردا على استفسار «دوت الخليج» أن البلدية تفاعلت مع المقاطع التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن المنزل المذكور في حينها، وتم الشخوص عليه واتضح أن المنزل يقع في انحدار الجبال المجاورة، كما اتضح أن السيول المنحدرة للمنزل المذكور من خارج حدود المرمى، والبلدية لم تتسبب في تغيير انحدار السيول إلى الموقع، علما بأن المنزل غير مأهول بالسكان ومتهالك وخارج النطاق العمراني، ولم يثبت أحد ملكيته حتى تتمكن البلدية من معالجة الضرر عليه -إن وجد- حسب الأنظمة والتعليمات.

برق ورعد

هطلت الأمطار على منطقة عسير أمس لليوم الثالث على التوالي، وسالت بعض الشعاب نتيجة الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أن الأمطار التي شملت مدينة شمال أبها هي أمطار خفيفة، ومحافظة ظهران الجنوب أمطار خفيفة بمركز البلد، وأهاب السيد بالمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من السيول، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء الصواعق.

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في الوقت الذي بينت الأرصاد على موقعها حالة الطقس، أن هناك نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير.

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