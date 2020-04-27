صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكن يوم أمس الأحد 3 رمضان 1441هـ من ضبط 3 مصانع للخمور و 21 برميلا سعة 500 لتر من الخمور المصنعة محلياً، وعدد 28 قارورة مُسكر مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و495 حبة كبتاجون، وذلك بعد مداهمة موقع اتخذه مخالفو نظام أمن الحدود لتصنيع وترويج الخمور في محافظة خميس مشيط، حيث تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم 19 متهماً، بعد مقاومتهم لرجال الأمن باستخدام سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس مما نتج عنه إصابة ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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