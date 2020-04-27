شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «السديس» يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبتعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.
وشكر الرئيس العام، خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسيل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع.
وقال "السديس"، إن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
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