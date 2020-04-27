شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط عصابة المخدرات والأسلحة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

داهمت شرطة منطقة عسير، أمس، وكرًا لمروجي المخدرات والأسلحة بالمنطقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - أمس الأحد، من ضبط 3 مصانع للخمور و21 برميلا سعة 500 لتر من الخمور المصنعة محلياً، وعدد 28 قارورة مُسكر مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و 495 حبة كبتاجون.

وأضاف: "ذلك بعد مداهمة موقع اتخذه مخالفو نظام أمن الحدود لتصنيع وترويج الخمور في محافظة خميس مشيط، حيث تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (19) متهماً، بعد مقاومتهم لرجال الأمن باستخدام سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس مما نتج عنه إصابة ثلاثة منهم، ونقلهم إلى المستشفى".