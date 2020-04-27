، "كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 22 شخصًا لم يعانوا من مشاكل صحية

أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.

وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

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