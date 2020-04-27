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أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.
وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 05:27 PM
بينهم 22 شخصًا لم يعانوا من مشاكل صحية"كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749
أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.
وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
، "كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749 ،
المصدر : الخليج 365
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