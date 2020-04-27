شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المري يوضح حكم الأخذ من مال الصدقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ علي بن صالح المري أن الشخص الذى لا يمتلك مرتب كافي لقضاء احتياجاته الضرورية يجوز له الأخذ من مال الصدقة .
وكأن أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل عن مدى جواز أخذ مال الصدقة اذا كان راتبه لا يكفي لاحتياجاته الضرورية.
وأضاف أن هذا النوع من الأشخاص يعدون من المساكين، ويجوز أعطائهم من أموال الزكاة، وليس من الصدقة فقط.
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