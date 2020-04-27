شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم صوم المسلم برؤية بلاد أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم الشرع في صوم المسلم برؤية بلد أخرى غير الموطن الأصلي له.

وكان إحدى متابعات برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة ذكرت أنها من السودان وتصوم بناءً على رؤية المملكة، في حين أن بداية شهر رمضان في السودان جاءت بعد المملكة بيوم واحد فقط.

وأجاب بأن على الأنسان أن يصوم مع أهل بلده، طالما أن بلده دولة مسلمة، ولديها رؤية.