شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جهود قوات الحرس الوطني قبيل أذان المغرب في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نشرت وزارة الحرس الوطني، صورًا لقواتها أثناء متابعة العمل قبيل أذان المغرب، داخل أحياء مكة المكرمة. نشرت وزارة الحرس الوطني، صورًا لقواتها أثناء متابعة العمل قبيل أذان المغرب، داخل أحياء مكة المكرمة. وأوضحت الصور، جهود قوات وزارة الحرس الوطني لمتابعة تطبيق منع التجول، بعد استثنائها من تخفيض عدد ساعات المنع. https://www.slaati.com/2020/4/26/p1641006.html Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جهود قوات الحرس الوطني قبيل أذان المغرب في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.