شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أبرز ما تبذله الجهات الحكومية لمكافحة جائحة كورونا في رابغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تواصل عدد من الجهات الحكومية أعماله في كافة مناطق المملكة جهودها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل جائحة كورونا.

ورصد مقطع فيديو نموذجًا من تلك الأعمال في محافظة رابغ، حيث يقوم رجال الأمن بمتابعة تطبيق قرار منع التجول على الطرق.

كما تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات والمواد الغذائية، وملاحقة المخالفين.

ومن جهتها، فتتواصل أيضا أعمال التعقيم في جميع شوارع المحافظة، وذلك للحد والوقاية من مخاطر الفيروس الجديد.