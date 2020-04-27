شكرا لمتابعة خبر عن النمر: الصحة النفسية والجسدية مفيدة للقلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الدكتور خلد النمر استشاري أمراض القلب والشرايين بأن الصحة الجسدية والنفسية مهمة للقلب. قال الدكتور خلد النمر استشاري أمراض القلب والشرايين بأن الصحة الجسدية والنفسية مهمة للقلب. وجاء ذلك ردا على سؤال لأحد المتابعين على حساب النمر عبر "تويتر" بانه يهرول لمدة نصف ساعة داخل ممر المنول 5 كيلو وهل ذلك له فائدة للقلب، واجابه بان كل ذلك يفيد القلب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمر: الصحة النفسية والجسدية مفيدة للقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.