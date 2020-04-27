شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تكشف اعمار المتوفين الجدد بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجل 5 حالات وفاة جديدة بالوباء بينهما حالتين لمواطنة ومواطن بمكة المكرمة والـ3 حالات الأخرى لغير سعوديين. كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجل 5 حالات وفاة جديدة بالوباء بينهما حالتين لمواطنة ومواطن بمكة المكرمة والـ3 حالات الأخرى لغير سعوديين. وتابع العبد العالي بأن أعمارهم تراوحت ما بين 43 و82 عام جميعهم كانوا يعانوا من أمراض مزمنة. ويذكر بان العبد العالي قد أعلن اليوم تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 18811 حالة.

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