شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي: مليون شخص استفادوا من المسح النشط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن المسح النشط بدأ قرابة الأسبوعين أو أكثر استفاد منه قرابة المليون شخص. قال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن المسح النشط بدأ قرابة الأسبوعين أو أكثر استفاد منه قرابة المليون شخص. وتابع العبدالعالي بانه كلما اكتشفوا بؤر لانتشار الفيروس سيتم استهدافها بالمسح النشط. واوضح أن المسح النشط مستمرة ولكن بشكل موجه للبؤر حتى تظهر نتائج الفحوصات للحالات التي تظهر مؤكدة.

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