شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تسجل 1289 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة ، اليوم، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد - 19)، أن إجمالي الحالات في المملكة 18811 حالة، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأضاف أن الوزارة سجلت 174 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2531 حالة، فيما سجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 144 حالة.