شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تستعد للانتقال إلى «المستوى الثالث» لمواجهة جائِحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تجري وزارة الصحة حاليا استعداداتها للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بناءً على توجيهات صدرت من وكيل الوزارة للخدمات العلاجية. تجري وزارة الصحة حاليا استعداداتها للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بناءً على توجيهات صدرت من وكيل الوزارة للخدمات العلاجية. وشملت الاستعدادات استدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة، والاستفادة ممن يعملون بأقسام إدارية تم تعليق العمل بها، كالتثقيف الصحي وغيرها من الإدارات. كما شملت التوجيهات تسخير كافة الإمكانيات البشرية وغير البشرية لمواجهة الفيروس الجديد.

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