شكرا لمتابعة خبر عن نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.