شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تعافي أول حالة مصابة بالفيروس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الطبيب معالج أول حالة إصابة بالفيروس المستجد في المملكة، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى القطيف المركزي، الدكتور مصطفى الناصر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعافيها ورحلة العلاج؛ لافتًا إلى أن 80 % من المصابين ليسوا بحاجة لمراجعة المستشفيات بالنسبة للأعراض الخفيفة.
وأوضح الدكتور مصطفى الناصر، أن 5 % من المرضى في حالة حرجة بحاجة للتنويم في العناية المركزة؛ فيما قال أن أول حالة تعاف من الفيروس استجابت للعلاج بعد 48 ساعة من صرف الأدوية الخاصة بمثل هذه الحالات مثل، "كلوروكوين" و"التاميفلو" .
وأشار إلى أنه تناولها المريض لمدة 6 أيام، وبعدها تم استبدال الأدوية السابقة بعقار "هيدروكسي" لمدة 10 أيام؛ مضيفًا: " التحاليل المخبرية جاءت سلبية بعد أسبوع من العلاج، وثبتت سلبيتها مجددًا بعد يومين آخرين، بينما هذه الحالة كانت الأولى على مستوى المملكة التي تتعافى من الفيروس " .
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