أخبار السعودية اليوم.. استدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة.. عفو ملكي عن بعض السجناء بمناسبة شهر رمضان

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية اليوم الإثنين 27 أبريل 2020، أبرز الأخبار في المملكة، منها توجيهات باستدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذر من رسائل مجهولة تطلب بيانات الراغبين في الدعم، وعفو ملكي عن بعض السجناء بمناسبة شهر رمضان.

مصادر لـ«عاجل»: توجيهات باستدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة

علمت «عاجل» من مصادرها، أن توجيهات صدرت من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، للاستعداد التام للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19)؛ ما يتطلب تسخير كل الإمكانات البشرية وغير البشرية، ورفع درجة الاستعداد.

«الموارد البشرية» تحذر من رسائل مجهولة تطلب بيانات الراغبين في الدعم

حذَّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات ومعلومات المستفيدين وأسرهم الراغبين في الدعم، من خلال روابط إلكترونية.

عفو ملكي ينثر البهجة بين نزلاء السجون بجازان.. وأكف الضراعة تدعو لخادم الحرمين

غمرت مشاعر الفرح والسرور ومظاهر الارتياح والسعادة، صباح اليوم الإثنين، النزلاء والنزيلات بسجون منطقة جازان؛ ابتهاجًا بصدور العفو الملكي الكريم عن بعض سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وزير الخارجية: السعودية تريد تحقيق ما كفله «اتفاق الرياض» لليمن

أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، أنّ المملكة العربية السعودية تريد لليمن تحقيق ما كفله «اتفاق الرياض» من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

شرطة الرياض تضبط عصابة سرقت 16 مركبة تحت تهديد السلاح

تمكنت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من القبض على 4 مواطنين ووافد يمني، ارتكبوا 16 جريمة لسرقة مركبات بالقوة وتحت تهديد السلاح.

«تعليم تبوك» يحقق المستوى الذهبي في مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات، المستوى الذهبي في نتائج مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي للعام 1441هـ، المقدم من إحدى الشركات الخاصة؛ بالتعاون مع وزارة التعليم.

أكثر من 29 ألف طالب وطالبة بجامعة حائل يؤدون الاختبارات النهائية عن بُعد

صرح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، بأن عدد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون الاختبارات النهائية، 29424 طالبًا وطالبة عبر نظام إدارة التعلم (بلاك بورد) في جميع البرامج الدراسية.

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خلال 4 أسابيع.. «منشآت» تخدم 372 ألفًا من رواد ورائدات الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن مركز دعم المنشآت الافتراضي قدم خدماته إلى 372.232 مستفيدًا ومستفيدة خلال 4 أسابيع.

إلكترونيًا.. أكثر من 2500 متدرب يؤدون اختباراتهم النهائية بكلية الاتصالات في جدة

أدى أكثر من 2500 متدرب بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة- اليوم الإثنين- الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني 1440/1441هـ في مختلف التخصصات، التي خصصت إلكترونيًا؛ نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة كورونا

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا؛ بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة.

«إثراء» يطلق حملة لتكريم أبطال مكافحي فيروس كورونا

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حملة (#أبطالكم أبطال الوطن)، التي تهدف إلى مشاركة المجتمع في تقديم نماذج مشرّفة، عبر تشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكل القطاعات، الذين يبذلون جهودًا استثنائية لمواجهة جائحة كورونا، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى (إثراء).

الضمان الصحي: إجازة صرف الوصفة الإلكترونية عبر التطبيقات للمؤمن لهم

وافق مجلس الضمان الصحي التعاوني، على ثلاثة قرارات مهمة، أولها: تمديد صلاحية الاعتمادات المنتهية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية مجانًا لمدة 90 يومًا، في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020م.

القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء «منع التجول» بالعارضة

ألقت شرطة جازان، القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن؛ أثناء قيامهم بأداء مهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة.

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