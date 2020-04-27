حساب المواطن: لا يوجد تاريخ معين لاستقبال طلبات المتقدمين الجدد للبرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يوجد تاريخ محدد لبدء استقبال طلبات المتقدمين الجدد للبرنامج بعد تعليقها منذ فترة.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، إنه لا يوجد تاريخ معين، لكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

جاء ذلك ردًا على أسئلة العديد من المواطنين، حول موعد استقبال الطلبات الجديدة في البرنامج.

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وأشار البرنامج إلى أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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