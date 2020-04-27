بلدية خميس مشيط تتلف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو ٥١٢٣ كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيزًا للسلامة الغذائية.

وبيّن أنه تم رصد ٥٤ مخالفة صحية خلال الحملة، وإغلاق ٢٠ محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من ٣٢٢ جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، إلى جانب عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم التزاحم في أقسام السوق.

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