الأرصاد: سحب رعدية على جازان ونجران.. ورياح نشطة بمكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيَّنت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا إلى منطقة جازان من سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس- اليوم- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والجوف، وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربيه إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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