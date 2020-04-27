الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة،ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة .

وسجلت الوزارة 174 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة ، فيما سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.



وذلك حسب المعلومات الرسمية، التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.