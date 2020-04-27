السعودية اليوم / نجاح عملية زراعة كبد لمواطن في العقد الخامس في تخصصي الدمام



الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بإجراء أول عملية زراعة كبد منذ ظهور فيروس

وأكد المدير العام التنفيذي للمستشفى شريف عدنان عمر، أن مركز زراعة الأعضاء في المستشفى قرر إجراء العملية الجراحية للمواطن بعد تطابق الأنسجة مع ابنه المتبرع، حيث تم استدعائهما من مدينة جدة (مقر سكنهم) لإجراء العملية التي أجريت بنجاح، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية منذ ظهور جائحة

من جهته، أوضح مدير مركز زراعة الأعضاء واستشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء الدكتور محمد سعد القحطاني، أن المركز استأنف عمليات الزراعة للحالات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مشيراً إلى أن العملية كانت لمواطن يبلغ من العمر 52 عاماً يعاني من قصور عضوي كبدي وورم سرطاني، وتم تسهيل حضور المريض وابنه المتبرع البالغ من العمر 24 عاماً إلى الدمام وبعد التأكد من سلامتهما بفحص كورونا تم تنويم المريض وأبنه.

وأضاف: تم إجراء عملية استئصال الفص الأيمن من المتبرع وعملية زراعته لوالده المريض وتمت بنجاح ولله الحمد، في حين تم فصل جهاز التنفس الصناعي في غرفة العمليات بعد انتهاء العملية مباشرة وتم وضع إبقاء المريض في قسم العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة وحالتهما مستقرة ولله الحمد .

// انتهى //

16:53ت م

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الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسنجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بإجراء أول عملية زراعة كبد منذ ظهور فيروس كورونا لمواطن في العقد الخامس من عمره وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.وأكد المدير العام التنفيذي للمستشفى شريف عدنان عمر، أن مركز زراعة الأعضاء في المستشفى قرر إجراء العملية الجراحية للمواطن بعد تطابق الأنسجة مع ابنه المتبرع، حيث تم استدعائهما من مدينة جدة (مقر سكنهم) لإجراء العملية التي أجريت بنجاح، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد والذي تطلب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لضمان نجاح العملية التي استغرقت 10 ساعات مساء الخميس الماضي.من جهته، أوضح مدير مركز زراعة الأعضاء واستشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء الدكتور محمد سعد القحطاني، أن المركز استأنف عمليات الزراعة للحالات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مشيراً إلى أن العملية كانت لمواطن يبلغ من العمر 52 عاماً يعاني من قصور عضوي كبدي وورم سرطاني، وتم تسهيل حضور المريض وابنه المتبرع البالغ من العمر 24 عاماً إلى الدمام وبعد التأكد من سلامتهما بفحص كورونا تم تنويم المريض وأبنه.وأضاف: تم إجراء عملية استئصال الفص الأيمن من المتبرع وعملية زراعته لوالده المريض وتمت بنجاح ولله الحمد، في حين تم فصل جهاز التنفس الصناعي في غرفة العمليات بعد انتهاء العملية مباشرة وتم وضع إبقاء المريض في قسم العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة وحالتهما مستقرة ولله الحمد .// انتهى //16:53ت م0116

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