السعودية اليوم / 4326 مستفيد من خدمة " إيصال الدواء " في الشرقية



الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

تمكن 4326 مستفيداً بالمنطقة الشرقية من الحصول على خدمة " إيصال الدواء " في منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين، أثناء فترة الحجر الصحي والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار

واستطاعت 8 منشآت صحية بالمنطقة الشرقية من خدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، و 1125 وصفة لمرضى مجمع الدمام الطبي، و 426 وصفة لمرضى مستشفى بقيق العام، و 309 وصفات لمرضى مستشفى الجبيل العام، إضافة إلى 200 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، و 167 وصفة لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و 95 وصفة لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.

// انتهى//.

16:51ت م

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الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واستمكن 4326 مستفيداً بالمنطقة الشرقية من الحصول على خدمة " إيصال الدواء " في منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين، أثناء فترة الحجر الصحي والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.واستطاعت 8 منشآت صحية بالمنطقة الشرقية من خدمة المرضى من خلال إيصال الدواء للمنازل، حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 1936 وصفة، و 1125 وصفة لمرضى مجمع الدمام الطبي، و 426 وصفة لمرضى مستشفى بقيق العام، و 309 وصفات لمرضى مستشفى الجبيل العام، إضافة إلى 200 وصفة دوائية تم إيصالها لمرضى مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، و 167 وصفة لمرضى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و 95 وصفة لمرضى مستشفى مليجة، فيما تم إيصال 68 وصفة دوائية لمرضى مستشفى الخفجي العام.// انتهى//.16:51ت م0115

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