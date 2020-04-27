السعودية اليوم / جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تناقش مشاريع طلابية عن بُعد



الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

أجرى قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مناقشات مشاريع التخرج لطلاب سنة خامسة بقسم عمارة البيئة لهذا العام عن بُعد بمشاركة عدد من المختصين بالقسم من أعضاء هيئة التدريس لمادة المرسم التصميمي ومن خارج الجامعة.

وأفاد عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق بن ابراهيم الرواف، أن عدد مشاريع الطلاب بلغ (٢٤) مشروعاً تنوعت ما بين مشاريع شاطئية، ومنتجعات ومشاريع صحراوية، ومشروع خدمات للمسافرين والسياح، ووادي طبيعي، ومنتزهات علمية نباتية وحدائقية ومائية، وتطوير شوارع هامة، وساحة مكتبة وطنية, وساحات تجارية، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن

من جانبه، أوضح رئيس قسم عمارة البيئة الدكتور منتصر بن مسعود العبدالله، أن القسم من التخصصات النادرة بالمملكة ويتعامل مباشرة مع المشاريع الحيوية التي تصب في تحسين جودة الحياة وتطوير التصاميم الحضرية للمدينة السعودية حيث تنوعت مواقع مشاريع الطلاب لهذا العام على عدة مناطق جغرافية بالمملكة .

بدوره، نوه المشرف الرئيسي لمرسم التصميم الأستاذ المشارك الدكتور عبدالعزيز العويد، بتميز تجربة المناقشة عن بُعد وخصوصاً لطلاب مادة المرسم النهائي لجميع المشاركين، والتي اتسمت بالدقة والموضوعية وادارة الوقت بفعالية، خاصة أن كل طالب عرض على اللجنة مقاطع فيديو تم اعدادها بعناية ووقت محدد حسب الإجراءات المتبعة بالكلية، يشرح خلالها كل أجزاء مشروعه للجنة المقيمة، بعد ذلك يليها الحوار المباشر، مشيراً إلى أن مناقشة مشاريع التخرج استمرت يومين، شارك فيها 24 طالباً وخمسة محكمين على رأسهم عميد الكلية، وتابع عملية النقاش كاملة أساتذة المقرر جميعاً.

// انتهى//.

16:31ت م

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الدمام 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسأجرى قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مناقشات مشاريع التخرج لطلاب سنة خامسة بقسم عمارة البيئة لهذا العام عن بُعد بمشاركة عدد من المختصين بالقسم من أعضاء هيئة التدريس لمادة المرسم التصميمي ومن خارج الجامعة.وأفاد عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق بن ابراهيم الرواف، أن عدد مشاريع الطلاب بلغ (٢٤) مشروعاً تنوعت ما بين مشاريع شاطئية، ومنتجعات ومشاريع صحراوية، ومشروع خدمات للمسافرين والسياح، ووادي طبيعي، ومنتزهات علمية نباتية وحدائقية ومائية، وتطوير شوارع هامة، وساحة مكتبة وطنية, وساحات تجارية، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ، وتعزيز الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتطوير قطاع السياحة، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة والمحافظة على التراث.من جانبه، أوضح رئيس قسم عمارة البيئة الدكتور منتصر بن مسعود العبدالله، أن القسم من التخصصات النادرة بالمملكة ويتعامل مباشرة مع المشاريع الحيوية التي تصب في تحسين جودة الحياة وتطوير التصاميم الحضرية للمدينة السعودية حيث تنوعت مواقع مشاريع الطلاب لهذا العام على عدة مناطق جغرافية بالمملكة .بدوره، نوه المشرف الرئيسي لمرسم التصميم الأستاذ المشارك الدكتور عبدالعزيز العويد، بتميز تجربة المناقشة عن بُعد وخصوصاً لطلاب مادة المرسم النهائي لجميع المشاركين، والتي اتسمت بالدقة والموضوعية وادارة الوقت بفعالية، خاصة أن كل طالب عرض على اللجنة مقاطع فيديو تم اعدادها بعناية ووقت محدد حسب الإجراءات المتبعة بالكلية، يشرح خلالها كل أجزاء مشروعه للجنة المقيمة، بعد ذلك يليها الحوار المباشر، مشيراً إلى أن مناقشة مشاريع التخرج استمرت يومين، شارك فيها 24 طالباً وخمسة محكمين على رأسهم عميد الكلية، وتابع عملية النقاش كاملة أساتذة المقرر جميعاً.// انتهى//.16:31ت م0107

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