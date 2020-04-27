السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزرع 80 ألف زهرة متنوعة بتصاميم جمالية في طرق وميادين محافظة الخفجي



الخفجي 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

زرعت أمانة المنطقة الشرقية 80 ألف زهرة في طرق وشوارع وميادين محافظة الخفجي ، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، من خلال زراعتها بالزهور الصيفية الموسمية وتزيين الشوارع والطرقات والساحات بالزهور ، إضافة الى تجميل أحد المواقع في الواجهة البحرية بزراعة مغطيات التربة بمساحة 700 م2 .

وتُعد هذه الأعمال من أهم عناصر التجميل النباتية المسؤولة عن إحداث التغيير في شكل ومظهر المحافظة ، من خلال التصاميم الجمالية التي تختلف من وقت لآخر، ومن عام لآخر من حيث أنواع الزهور وألوانها وأحجامها التي تعكس نوعاً من البهجة والمتعة على مرتادي المحافظة .

وأوضحت الأمانة أنها تسعى جاهدة لتحويل المحافظة إلى مدينة من الزهور من خلال اتخاذ منحنى جديد في مجال زراعة الزهور الموسمية في الشوارع والميادين، انطلاقاً من حرصها في بناء محافظة متميزة تتوفر فيها المناظر الجميلة عبر إدخال تصاميم حديثة وأفكار إبداعية تتماشى مع التطور العمراني والحضاري للمحافظة من جهة، وتحاكي المبادرات والمناسبات الوطنية من جهة أخرى.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة النظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً ينعم بها الجميع .

// انتهى //

16:17ت م

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